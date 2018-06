Wirtschaft

Industriepräsident fordert Bundesregierung zu mehr Mut in Europa auf

19.06.2018, 05:50 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hat die Bundesregierung zu mehr Mut bei Reformen in Europa aufgefordert. "Die innere Einheit Europas steht unter massivem Druck", sagte der Industrie-Präsident der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Deutschland und Frankreich müssen jetzt unbedingt gemeinsam vorangehen und sich für eine starke und souveräne EU einsetzen. Auch wenn das notfalls heißt, in kleineren Reformkoalitionen voranzuschreiten." Das Zeitfenster für Reformen beginne sich wegen der Europawahl im kommenden Jahr zu schließen.

An diesem Dienstag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron in Meseberg bei Berlin zusammenkommen. Bei dem Treffen soll der EU-Gipfel zur Asylpolitik und zu Reformen in Europa am 28. und 29. Juni vorbereitet werden.

Europa sei das allerwichtigste Thema für die deutsche Industrie, sagte Kempf. "Die EU ist der Heimatmarkt unserer Unternehmen. Wir müssen das Friedensprojekt EU zusammenhalten." Die Bundesregierung benötige mehr Mut in der europapolitischen Debatte. Es sei richtig gewesen, dass die Kanzlerin Anfang Juni zum ersten Mal wahrnehmbar zu europapolitischen Herausforderungen Stellung bezogen habe. "Dabei darf es nicht bleiben", sagte Kempf. Merkel hatte in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" für eine tiefgreifende Stärkung der Europäischen Währungsunion geworben.