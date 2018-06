Wirtschaft

K+S nach Produktionsausfall unter Druck

19.06.2018, 08:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von K+S sind am Dienstag nach einem Bericht über Probleme im kanadischen Kaliwerk Bethune vorbörslich unter Druck geraten. Auf Tradegate gaben sie um knapp 4 Prozent auf 21,68 Euro nach im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang März.

In der vergangenen Woche stand die Produktion in Bethune knapp vier Tage wegen der Reparatur eines Schornsteins still, wie das "Handelsblatt" nach einem Interview des für das operative Geschäft zuständigen Vorstandsmitglieds Mark Roberts am Montagabend schrieb.

Dem Produktionsausfall stünden frühere Aussagen des Unternehmens gegenüber, die eine Verbesserung der Produktion in dem Werk in Aussicht gestellt hatten, sagte ein Händler. Das Werk in Bethune sei für K+S ein wichtiger Wachstumstreiber. Insofern könnten Anleger den Stillstand der Produktion mit Enttäuschung aufnehmen./bek/jha/

