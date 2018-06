Wirtschaft

Adidas weiter sehr schwach - Bernecker sieht aber Kaufchancen

19.06.2018, 10:51 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Adidas -Aktien haben am Dienstag ihren jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt und mit minus 2,24 Prozent erneut stärker verloren als der ebenfalls sehr schwache Dax .

Bereits am Vortag waren sie mit einem Abschlag von 2,8 Prozent unter den größten Verlierern im deutschen Leitindex, nachdem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr WM-Auftaktspiel gegen Mexiko am Sonntag verloren hatte.

Börsenexperte Hans Bernecker hält diese Reaktionen mit Blick auf die Niederlage allerdings für eher amüsant, wie er in seinem Börsenbrief am Dienstag schrieb. Sie seien Ausdruck von Ratlosigkeit und ergäben interessante Abstauberkurse. In diesem Jahr sind die Adidas-Aktien mit einem Zuwachs von bislang mehr als 13 Prozent der zurzeit drittstärkste Wert im Dax./ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------