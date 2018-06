Wirtschaft

Dohnanyi fordert deutsch-französische Führung Europas

20.06.2018, 06:37 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX) - Der frühere Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi sieht für die Europäische Union in der gegenwärtigen Konstellation keine Zukunft. Nicht allein in der Flüchtlingsfrage zeige sich, dass die nach dem Austritt Großbritanniens verbliebenen 27 Staaten nicht auf einen Nenner zu bringen seien, sagte der Sozialdemokrat in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 90. Geburtstag am Samstag. "Die Chance auf einen Zusammenhalt Europas besteht nur, wenn Frankreich und Deutschland gemeinsam entscheiden, Europa zu führen." Darüber hinaus dürften die beiden Länder nicht "auf jeden Widerspruch an jeder Ecke in Europa" Rücksicht nehmen.

Berlin und Paris müssten sagen, "wo es langgeht, was sie machen und dass sie es auch machen, wenn die anderen anderer Meinung sind", sagte Dohnanyi, der Mitte der 70er Jahre auch Staatsminister im Auswärtigen Amt war. Kleinere Länder würden sich dann vom "Magneten Deutschland/Frankreich" angezogen fühlen und anschließen.

Für ein solches Bündnis müsse das deutsch-französische Verhältnis neu gedacht werden. "Wir brauchen zum Beispiel Eurobonds mit Frankreich. Wir müssen ein gemeinsames Wirtschaftskabinett haben. Wir müssen Mehrheitsentscheidungen zwischen beiden Ländern nicht nach Bevölkerungszahl machen, sondern fifty-fifty", forderte er. Auch die Wahlen müssten möglichst in beiden Ländern gleichzeitig stattfinden.

Bei der Repräsentation des Bündnisses würde er Frankreich den Vortritt geben. "Von mir aus kann Frau Merkel dann in jedem tiefen Schatten stehen, wenn der französische Präsident das Richtige macht." Ruhm sei egal. "Wichtig ist nur, dass es uns wirklich gelingt, Europa voranzubringen."