Deutsche Anleihen: Kurse geben nach

20.06.2018, 08:38 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen. Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,09 Prozent auf 161,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 0,380 Prozent.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursgewinnen am Vortag. Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte am Dienstag die Anleger in die als sicher geltenden deutschen Anleihen getrieben. Am Mittwoch entspannte sich die Lage an den Finanzmärkten etwas. Anleger würden die weitere Entwicklung zunächst abwarten, sagten Händler.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch die im Mai in Deutschland stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreise. Sie waren um 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat geklettert. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,5 Prozent prognostiziert. Eine höhere Teuerungsrate hatte es zuletzt im März 2012 gegeben.