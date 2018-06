Wirtschaft

Aktien Asien: Erholungsansätze nach Kursrutsch am Vortag

20.06.2018, 08:44 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben sich am Mittwoch etwas gefangen und nach den Verlusten der Vortage wieder zugelegt. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kletterte um 1,24 Prozent auf 22 555,43 Punkte. Am Dienstag hatte der Index wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China den höchsten Verlust in nahezu drei Monaten erlitten.

Anleger nutzen die massiven Abgaben zum Einstieg. Die Reaktion auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei übertrieben gewesen, hieß es aus dem Handel. Am Dienstag waren asiatische Aktien massiv unter Druck geraten, nachdem sich der Handelsstreit zugespitzt hatte. Die Regierung in Peking hatte am Vortag Vergeltung angekündigt, nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Auftrag gegeben hatte.

Auch chinesische Aktien waren gesucht. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, gewann zuletzt 0,48 Prozent auf 3638,45 Punkte. Am Dienstag war er auf den tiefsten Stand seit Sommer vergangenen Jahres gefallen. Für den Shenzen Composite war es gar um fast 7 Prozent auf das tiefste Niveau seit 2015 abwärts gegangen. Auch er stabilisierte sich nun. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete ein Plus von 1,10 Prozent.