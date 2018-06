Wirtschaft

Kepler Cheuvreux belässt Dialog Semiconductor auf 'Reduce'

20.06.2018, 09:41 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dialog Semiconductor anlässlich des Interesses an Synaptics auf "Reduce" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Touchscreen-Hersteller sei zwar nicht das attraktivste Ziel, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Übernahme könnte dem Chiphersteller aber helfen, seine Abhängigkeit von Apple etwas zu verringern./ag/la

Datum der Analyse: 20.06.2018

