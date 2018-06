Wirtschaft

Ceconomy von Vortagesrutsch erholt - Baader sieht Kaufchance

20.06.2018, 10:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihrem Vortages-Kursrutsch von gut 13 Prozent angesichts einer in Betracht gezogenen Kapitalerhöhung haben die Ceconomy -Anteile am Mittwochvormittag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. An der Spitze im moderat vorrückenden MDax gewannen sie zuletzt 4,46 Prozent.

Die Konzernmutter des Elektronikhändlers Media-Saturn besiegelte den Verkauf ihres verlustreichen Russland-Geschäfts an den russischen Konzern Safmar. Im Gegenzug kauft Ceconomy 15 Prozent an dem börsennotierten Elektronikhändler M.video. Ceconomy hatte am Dienstag mitgeteilt, dass zur Finanzierung der Transaktion neue Aktien ausgegeben werden sollen. Nun aber hieß es, eine Kapitalerhöhung sei nur eine Option, entschieden sei bislang noch nichts. Die mittelfristigen Ziele bestätigte Ceconomy derweil.

Die Baader Bank sieht nach dem Kurseinbruch am Vortag nun eine hervorragende Kaufgelegenheit für die Papiere. Analyst Volker Bosse beließ daher sein Votum für die Papiere auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht. Aktuell kostet die Aktie 7,82 Euro. Verwässerungseffekte durch eine mögliche Kapitalerhöhung seien inzwischen mehr als eingepreist, so der Experte./ajx/jha/

