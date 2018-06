Wirtschaft

Frankreich möchte mit Euro-Budget von gut 20 Milliarden Euro starten

20.06.2018, 10:31 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen sich zwar gemeinsam für ein Eurozonen-Budget einsetzen, bei der Höhe gehen die Meinungen aber noch auseinander. "Wir sind uns nicht einig geworden", sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch im Sender Franceinfo. Frankreich habe mit einem Budget von "0,2, 0,4, 0,5" Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) starten wollen, erläuterte Le Maire. Nach einem Betrag gefragt, nannte er 20 bis 25 Milliarden Euro als "guten Ausgangspunkt" - das wären um die 0,2 Prozent des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts der 19 Euro-Länder.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten sich am Dienstag nach langen Verhandlungen auf gemeinsame Reformvorschläge für die Währungsunion verständigt. Dazu gehört ein Budget für Investitionen in der Eurozone, das 2021 starten soll. Die Höhe war offen geblieben und soll in den anstehenden Verhandlungen auf europäischer Ebene geklärt werden.

Macron hatte ursprünglich einmal einen Haushalt von "mehreren BIP-Punkten" gefordert, was mehrere Hundert Milliarden Euro wären. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich vor einigen Wochen offen gezeigt für einen Investivhaushalt im "unteren zweistelligen Milliardenbereich" - mit einer schrittweisen Einführung.

Le Maire hob hervor, dass Berlin und Paris nun auch eine gemeinsame Position zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen in Europa vorgelegt haben. Dies sei eine "absolut wichtige Entscheidung", sagte der Minister: "Daran arbeiten wir seit zehn Jahren." Die EU ringt seit langem um eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer. Einigungen in der Steuerpolitik gelten als schwierig, da sämtliche Staaten zustimmen müssen.