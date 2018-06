Wirtschaft

Metzler sieht Ansehensverlust für Daimler - Runter auf 'Hold'

20.06.2018, 10:58 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat in der Dieselaffäre einen massiven Reputationsschaden für Daimler erkannt und befürchtet einen anhaltend negativen Nachrichtenfluss für den Dax-Konzern. Deshalb stufte Analyst Jürgen Pieper die Aktie der Stuttgarter in einer aktuellen Studie von "Buy" auf "Hold" ab und reduzierte sein Kursziel von 78 auf 65 (aktueller Kurs: 60,64) Euro.

Die Glaubwürdigkeit des Autobauers leide massiv unter dem eigenen Dieselgate, schrieb Pieper. Dies wiege schwerer als der Abgasskandal bei Volkswagen, denn Daimler habe in all den Monaten versichert, keine manipulierte Steuerungssoftware in seinen Fahrzeugen eingesetzt zu haben.

Die Kosten von bis zu 100 Millionen Euro für den nun beschlossenen Rückruf von 770 000 Fahrzeugen seien weniger gravierend, so Pieper. Weh tun könnten dem Unternehmen jedoch mögliche Milliardenstrafen in Deutschland und vor allem in den USA.

Pieper betonte, dass er Daimler aus fundamentaler Sicht weiterhin positiv und die meisten Bewertungsmultiplikatoren als attraktiv einschätzt. Seine negativere Einschätzung der Aktie basiere allein auf dem Szenario, dass die Ergebnisprognosen des Autobauers wegen der Abgasaffäre in den kommenden Monaten sinken könnten.

Eingestuft mit "Hold" erwartet das Bankhaus Metzler, dass sich der Aktienkurs des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten weitgehend stabil halten wird./edh/la/jha/

Analysierendes Institut Metzler Capital Markets.