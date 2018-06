Mehr Geld für Aktionäre

Starbucks schließt 150 Filialen in den USA

20.06.2018, 14:16 Uhr | AFP

Nicht alle Läden der Café-Kette laufen gut, nun sollen viele von ihnen dichtmachen. Besonders in Großstädten hat der Konzern mit Konkurrenz zu kämpfen.

Die US-Kaffeehauskette Starbucks schließt mehr Filialen als bislang geplant, um zu sparen. In den kommenden zwölf Monaten sollen in dem Land 150 Cafés dichtmachen, das sind 100 mehr als zunächst angekündigt, wie der Konzern mitteilte. An seine Aktionäre will das Unternehmen mehr Geld ausschütten: Über ein Aktienrückkaufprogramm sollen sie 25 Milliarden Dollar bekommen, zehn Milliarden Dollar mehr als bislang angegeben. Auch die Dividende soll steigen.

Starbucks teilte mit, die Zahl der Filialen, die nicht erfolgreich genug seien und schließen müssten, werde erhöht. Die Kaffeehauskette hat insbesondere in größeren Städten mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Der neue Chef Kevin Johnson erklärte, zwar sei der Kostenanstieg auch durch die Investitionen zu erklären, "die wir für unsere Zukunft tätigen". Doch die derzeitige Darbietung entspreche "nicht unserer Marke und ist ganz einfach nicht annehmbar".

Angeblich will der Starbucks-Gründer als US-Präsident antreten

Erst vor wenigen Tagen hatte Starbucks-Gründer und -Chef Howard Schultz seinen Rückzug verkündet. Der 64-Jährige hatte Starbucks von einem kleinen Coffeeshop in Seattle zu einem Weltkonzern ausgebaut. Spekuliert wird, dass Schultz bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 als Kandidat der Demokraten ins Rennen gehen könnte.