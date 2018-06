Wirtschaft

JPMorgan belässt Daimler auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

21.06.2018, 06:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Es sei wichtig hervorzuheben, dass Daimler dabei von einer Fortsetzung des Handelsstreits zwischen den USA und China und einem Anstieg der chinesischen Importzölle auf 40 Prozent ab Juli ausgehe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue WLTP-Verfahren für Verbrauchs- und Abgastests hält Asumendi eher für eine temporäre Belastung im laufenden Geschäftsjahr. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für 2018 und 2019 zurück, bleibt aber insbesondere angesichts des Schwungs neuer Modelle bei seiner Empfehlung./ag/zb

Datum der Analyse: 21.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------