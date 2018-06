Wirtschaft

JPMorgan senkt Ziel für Bayer auf 120 Euro - 'Overweight'

21.06.2018, 06:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 124 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des nahen Abschlusses der Monsanto-Übernahme führte Analyst Richard Vosser nun die Schätzungen für den neuen Gesamtkonzern ein. Er sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das branchenbeste Wachstumspotenzial./ag/zb

Datum der Analyse: 21.06.2018

