Aktien Asien: Uneinheitliche Entwicklung - Goldman wird skeptischer

21.06.2018, 08:48 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Während die Börsen in Tokio zulegten, kam es an den chinesischen Märkten zu Verlusten. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kletterte bis zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 22 693,04 Punkte. Damit setzte sich die Erholung vom Vortag fort.

Zu den asiatischen Märkten ohne Berücksichtigung von Japan äußerten sich die Strategen von Goldman Sachs skeptisch. Sie senkten das Ziel für den MSCI Asia Pacific Index ex Japan und verwiesen auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Als Belastung für das weltweite Wachstum bezeichneten sie darüber hinaus die restriktivere US-Geldpolitik und die Dollar-Stärke.

Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, verlor zuletzt 0,60 Prozent auf 3613,69 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete ein Minus von 0,87 Prozent.