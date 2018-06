Wirtschaft

JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 225 Euro

21.06.2018, 12:42 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Fortsetzung der Strategie, sich von kleineren Einheiten der Erstversicherungstochter Ergo zu trennen, sei positiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hält die Papiere der Munich Re aber vor allem wegen der Bilanzstärke und des daraus resultierenden Ausschüttungspotenzials für attraktiv. Das verfügbare Volumen dürfte künftig noch weiter steigen./ag/la



