DZ Bank hebt fairen Wert für Facebook auf 230 Dollar - 'Kaufen'

21.06.2018, 13:25 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Facebook-Aktie von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Foto- und Videonetzwerk Instagram entwickle sich immer mehr zum "Kronjuwel" des Internetkonzerns, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob daher seine Schätzungen an. Instagram trete in direkte Konkurrenz zum Youtube-Portal von Alphabet./ag/ajx

Datum der Analyse: 21.06.2018

