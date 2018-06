Wirtschaft

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

21.06.2018, 14:44 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche leicht gesunken. Sie gingen um 3000 auf 218 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit 220 000 Anträgen gerechnet. Allerdings wurde der Stand in der Woche zuvor um 3000 auf 221 000 angehoben.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 4000 auf 221 000. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

^Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

16. Juni 218 -3 221,00 -4,00

09. Juni 221 -1 225,00 -0,50

02. Juni 222 -1 225,50 +2,75

26. Mai 223 -11 222,75 +3,00°

(Angaben in Tsd)