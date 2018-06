Wirtschaft

Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 54 US-Dollar

21.06.2018, 19:30 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Der wegen einer früheren Beziehung zu einer Mitarbeiterin zurückgetretene Unternehmenschef Brian Krzanich habe eine nur durchwachsene Bilanz seiner Amtszeit vorzuweisen, wobei sich der Aktienkurs unter ihm gut entwickelt habe, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der bisherige Finanzchef und Interims-Nachfolger Bob Swan werde bis zu einer endgültigen Nachfolgeregelung die Stellung halten - diese könnte sich allerdings wie schon beim letzten Führungswechsel ein halbes Jahr lang hinziehen./gl/mis

Datum der Analyse: 21.06.2018