Wirtschaft

US-Nahrungsmittelkonzern Conagra schielt auf Pinnacle Foods

21.06.2018, 20:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA könnte es zu einem Milliardenzusammenschluss in der Lebensmittelbranche kommen. Conagra Brands habe jüngst mit dem etwas kleineren Wettbewerber Pinnacle Foods über eine Übernahme gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium und könnten auch scheitern.

Conagra ist mit einem Börsenwert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar einer der größten Nahrungsmittelhersteller in den USA. Der Tiefkühlkost-Produzent Pinnacle Foods bringt es auf rund 8 Milliarden Dollar. Dessen Aktien legten am Donnerstag um rund 3 Prozent zu.