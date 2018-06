Wirtschaft

Commerzbank nimmt Ceconomy mit 'Hold' wieder auf - Ziel 9 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Ceconomy mit "Hold" und einem Kursziel von 9 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Jürgen Elfers passte sein Bewertungsmodell für den Elektronikhändler in einer am Freitag vorliegenden Studie an. Er führt das russische MediaMarkt-Geschäft nun als nicht fortgeführt und berücksichtigt mögliche Dividenden der im Zuge der Trennung neu eingegangenen Beteiligung M.video, auch wenn diese kurzfristig nicht zu erwarten seien. Elfers ist insgesamt skeptischer für Ceconomy als vor der kurzzeitigen Aussetzung der Beobachtung und senkte sein Kursziel "wegen des fehlenden Quentchen Glücks"./ag/la

