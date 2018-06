Wirtschaft

Oddo BHF startet NFon mit 'Buy' - Ziel 18 Euro

22.06.2018, 10:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat NFon mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Telefonanlagen aus der Cloud werde zum dominanten Akteur in einem im Umbruch befindlichen Wachstumsmarkt, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

Datum der Analyse: 21.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------