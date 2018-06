Wirtschaft

DZ Bank senkt fairen Wert für Hornbach Holding - 'Halten'

22.06.2018, 12:56 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen von 70 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Die aus seiner Sicht konservativen Ziele für das Gesamtjahr blieben aber in Reichweite. Das hohe Immobilienvermögen der Gruppe biete aufgrund hoher stiller Reserven einen Puffer./ag/bek

Datum der Analyse: 22.06.2018

