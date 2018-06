Wirtschaft

Macron begrüßt europäische Einigung zu Griechenland

22.06.2018, 18:27 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die europäische Einigung zu Griechenlands Staatsschulden begrüßt. Dies sei ein neuer Start für das befreundete Land, das von Frankreich unterstützt werde, teilte der Staatschef am Freitag via Twitter mit. Trotz Schwierigkeiten komme Europa voran. Macron erwähnte in diesem Zusammenhang auch die "historische deutsch-französische Vereinbarung" zur Eurozone.

Die Euro-Partner hatten beschlossen, zum Abschluss des dritten Rettungsprogramms Athen noch einmal 15 Milliarden Euro an Krediten und Schuldenerleichterungen einzuräumen. Der Beginn von Zins- und Rückzahlungen älterer Kredite wird um weitere zehn Jahre hinausgeschoben. Am vergangenen Dienstag hatten sich Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der "Meseberger Erklärung" auf einen Reformplan für die Eurozone geeinigt - dazu gehört ein neuer Haushalt für das gemeinsame Währungsgebiet mit 19 Ländern.