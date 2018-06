Wirtschaft

JPMorgan belässt Puma SE auf 'Overweight' - Ziel 550 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit abermals guten Geschäftszahlen des Sportwarenherstellers. Möglicherweise könnte es positive Neuigkeiten zum Jahresausblick geben. Puma biete weiterhin die attraktivsten Wachstumsperspektiven im europäischen Sportwarensektor./mis/la

