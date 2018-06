Wirtschaft

Credit Suisse belässt Wirecard auf 'Neutral' - Ziel 132 Euro

25.06.2018, 08:10 Uhr | dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Wirecard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Bezahldienste seien ein heißes Thema bei Investoren und Wirecard sei in einem der attraktivsten Bereich - dem Online-Bezahlen - positioniert, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Die Gewinndynamik sei stark. Die Aktien erschienen mittlerweile aber zu hoch bewertet./mis/la

Datum der Analyse: 25.06.2018

