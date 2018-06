Wirtschaft

Baader Bank belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

25.06.2018, 08:45 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach einer Investorenveranstaltung in Zürich auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern sei auf einem guten Weg, die für den Umbau zu einem Spezialchemieunternehmen gesteckten Ziele zu erreichen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben den Effizienzzuwächsen und dem Innovationspotenzial habe der Kulturwandel innerhalb des Unternehmens einen klaren Fokus auf Profitabilität und die Generierung von Mittelzuflüssen (Cashflows). Evonik bleibe ein "Top Pick"./mis/la

Datum der Analyse: 25.06.2018

