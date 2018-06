Wirtschaft

Außenminister Maas ruft Erdogan zu Ende von Ausnahmezustand auf

25.06.2018, 15:00 Uhr | dpa-AFX

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat den wiedergewählten türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan aufgerufen, so schnell wie möglich den Ausnahmezustand aufzuheben. Ein solcher Schritt könnte "das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland, aber auch zwischen der Türkei und Europa" verbessern, sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. "Das wäre ein erstes, aber wichtiges Signal."

Grundsätzlich kündigte Maas an, das Ergebnis der Wahlen am Sonntag zu akzeptieren und zu respektieren. "Wir sind gespannt, wozu das Ergebnis jetzt führt, wenn die Wahlen ausgewertet, abgeschlossen sind und die neuen Verantwortlichen ihre Arbeit aufnehmen", sagte er.

Erdogan hat die von Manipulationsvorwürfen der Opposition überschattete Präsidentenwahl am Sonntag nach Angaben der Wahlkommission in der ersten Runde gewonnen. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge kam er auf 52,6 Prozent. Die Wahlen hatten unter dem Ausnahmezustand stattgefunden, den Erdogan nach dem Putschversuch vom Juli 2016 verhängt hatte und unter dem Grundrechte eingeschränkt sind.