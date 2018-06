Wirtschaft

Bernstein senkt Intel auf 'Underperform' - Ziel 42 US-Dollar

26.06.2018, 14:26 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach dem abrupten Ausscheiden des Konzernchefs Brian Krzanich von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 42 US-Dollar gesenkt. Bei dem Chiphersteller gebe es nun ein Führungsvakuum, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern dürften die Gewinnerwartungen erst einmal nicht mehr so stark nach oben revidiert werden wie zuletzt. Vielmehr träten nun die strukturellen Herausforderungen für den Konzern stärker zu Tage. So generiere Intel derzeit Wachstum in weniger attraktiven Märkten./la/ajx

Datum der Analyse: 26.06.2018

