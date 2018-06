Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Leicht gefallen

26.06.2018, 17:42 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,05 Prozent auf 162,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 0,33 Prozent. Fast überall in der Eurozone legten die Renditen zu. Besonders deutlich stiegen sie in Italien.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach der großen Verunsicherung am Vortag. Sorgen bereitet vor allem der von den USA ausgehende Handelsdisput mit zahlreichen Ländern. Im Streit in Deutschland zwischen der CDU und CSU über die Asylpolitik zeichnet sich zumindest eine gewisse Entspannung ab. Unmittelbar vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Dienstagabend und dem EU-Gipfel Ende der Woche machte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) deutlich, dass er vom Fortbestand der großen Koalition ausgehe.