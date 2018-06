Wirtschaft

Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 85 Euro

27.06.2018, 08:48 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Sollten die USA weiterhin hohe Strafzölle auf Importe aus China und die EU verhängen, werde dies die Autoindustrie sehr hart treffen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktionen von US-Präsident Donald Trump könnten bei den Autoherstellern den sich abzeichnenden Trend in Richtung Deglobalisierung beschleunigen. Wer im Autosektor investiert bleibe, sollte sich auf regionale Champions konzentrieren. Der Analyst nannte an dieser Stelle PSA aus Frankreich, aber auch General Motors (GM) aus den USA sowie chinesische Akteure wie SAIC und Brilliance sowie aus Indien Maruti und Mahindra./ajx/la

Datum der Analyse: 27.06.2018

