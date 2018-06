Gerresheimer knicken nach vorsichtigerem Lampe-Kommentar ein

Wirtschaft

27.06.2018, 12:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Gerresheimer sind am Dienstag zeitweise über 5 Prozent gefallen. Zuvor hatte der Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe seine Empfehlung für die Papiere des Verpackungsspezialisten gestrichen und das Kursziel auf 77 Euro gesenkt. Im Zuge der Stabilisierung des Gesamtmarkts dämmten Gerresheimer-Anteilsscheine ihre Verluste bis zum Mittag auf 3,5 Prozent ein und kosteten 69,35 Euro.

Braun geht nach einem mauen Jahresstart zwar für die kommenden Quartale von schrittweise zunehmender Geschäftsdynamik aus. Seine zunächst für 2018 erwartete Wachstumsrate von plus 4,6 Prozent sei aber wohl nicht mehr in Reichweite, so der Experte. Er kürzte daher seine Prognosen. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung seien die Verbesserungen ohnehin angemessen eingepreist.

Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank waren die Papiere seit Mitte des Monats um über 8 Prozent auf das höchste Niveau seit Januar angesprungen./ag/jha/

