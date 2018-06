Wirtschaft

Berufsakademien hatten 2017 fast 10 000 Studierende

27.06.2018, 13:07 Uhr | dpa-AFX

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr waren 9900 Studierende an einer staatlich anerkannten Berufsakademie in Deutschland immatrikuliert. Rund 2500 Studierende erwarben im Jahr 2017 einen Abschluss. Zwei Drittel von ihnen machten ihren Abschluss in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, während die Ingenieurwissenschaften mit einem Anteil von 25 Prozent der Abschlüsse vertreten waren. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Die Statistik zu den Berufsakademien war im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt worden.

Mit 3800 Studierenden war der Anteil in Sachsen bundesweit am höchsten. Berufsakademien vermitteln eine zugleich praxisorientierte und wissenschaftsbezogene Ausbildung. In Hamburg, Hessen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein sind sie nach Landesrecht als Träger tertiärer Ausbildung anerkannt und damit in die neue Statistik einbezogen. An den Berufsakademien waren Ende 2017 rund 3300 Lehrkräfte beschäftigt - die große Mehrheit von ihnen (86 Prozent) nebenberuflich.