Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 27.06.2018

27.06.2018, 21:33 Uhr | dpa-AFX

Baader Bank hebt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 210 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 210 Euro angehoben. Die Aktie biete angesichts der seit Jahresbeginn schwächeren Entwicklung im Vergleich zu anderen europäischen Versicherern nun eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bedenken zur Verwendung der freien Mittel seien übertrieben. Der Versicherer sei auf gutem Weg, die meisten der Ziele für 2018 zu erreichen und dürfte auf dem Kapitalmarkttag im November neue, ambitionierte Planungen vorlegen.

DZ Bank hebt Infineon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 26,40 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Infineon von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 24,70 auf 26,40 Euro angehoben. Der Chipkonzern sei in strukturellen, also langfristigen, Wachstumsbereichen vertreten und dabei auch mit Blick auf das Internet der Dinge führend, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber seien globale Megatrends wie Klimawandel, demographischer Wandel, Digitalisierung, Elektrofahrzeuge, vernetzte Geräte, Rechenzentren sowie Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Wegen der Dynamik und der erhöhten Unternehmensprognose habe er die Schätzungen für Infineon angehoben.

Equinet hebt Axel Springer auf 'Accumulate' und Ziel auf 67 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Axel Springer von "Reduce" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 66,50 auf 67,00 Euro angehoben. Die Aktien des Medienkonzerns habe sich in den vergangenen Monaten schlechter als die der Konkurrenten entwickelt, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursverluste seien ihm aber etwas zu weit gegangen.

Commerzbank senkt United Internet auf 'Hold' und Ziel auf 58 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat United Internet von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 58 Euro gesenkt. Der Mobilfunkkonzern Telefonica Deutschland verfolge mit seiner Marke Blau eine ungewöhnlich aggressive Preispolitik, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften bei der Mutter des Telekomanbieters 1&1 Drillisch die meisten positiven Kurstreiber nicht vor 2019 zur Geltung kommen.

Commerzbank senkt 1&1 Drillisch auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat 1&1 Drillisch von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 60 Euro gesenkt. Der Mobilfunkkonzern Telefonica Deutschland verfolge mit seiner Marke Blau eine ungewöhnlich aggressive Preispolitik, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften bei dem Telekomanbieter 1&1 Drillisch die meisten positiven Kurstreiber nicht vor 2019 zur Geltung kommen.

Kepler Cheuvreux hebt Eutelsat auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eutelsat von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben. Grund der Studie ist eine Mitteilung des französischen Satellitenbetreibers, nicht für Inmarsat bieten zu wollen. Damit ende die Spekulation über eine mögliche Offerte, schrieb Analyst David Cerdan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hätte einen solchen Deal als negativ für Eutelsat eingeschätzt.

NordLB startet Aroundtown mit 'Halten' - Ziel 7 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Aroundtown mit "Halten" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Immobilienunternehmen habe im ersten Quartal eine dynamische Entwicklung bei den Umsatz- und den Ergebniskennziffern verzeichnet, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory habe sich fortgesetzt. Dies zeige sich bereits in einem deutlichen Kursanstieg. Das Papier sei angemessen bewertet.

Berenberg startet Adyen mit 'Buy' - Ziel 590 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Adyen mit "Buy" und einem Kursziel von 590 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen werde am Markt noch immer unterschätzt, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für elektronische Zahlungssysteme dürfte durch Gewinnung neuer Kunden sein hohes Wachstum aufrecht erhalten, wobei die Technologie dank ihrer Überlegenheit die Wettbewerber auf Abstand halten werde.

Independent Research senkt Ziel für Eon auf 10,30 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon nach Abschluss des Verkaufs der Uniper-Beteiligung an Fortum von 10,60 auf 10,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Den Mittelzufluss könne der Versorger in Anbetracht des Investitionsplanes und des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Innogy gut gebrauchen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel berücksichtige derweil unter anderem höhere Gesamtkapitalkosten.

Berenberg hebt Ziel für LVMH auf 330 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen von 285 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern dürfte im zweiten Quartal nichts von seiner beeindruckenden Dynamik eingebüßt haben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen an das Wein- und Spirituosen-Geschäft könnten sich als zu niedrig erweisen.

