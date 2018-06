Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

28.06.2018, 08:39 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit wenig Schwung in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 162,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,31 Prozent. An den europäischen Rentenmärkten fiel der Handelsstart generell ruhig aus.

An Konjunkturdaten dürften Anleger am Donnerstag zum einen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland in den Blick nehmen. Sie haben hohe Bedeutung für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. In den USA werden Wachstumszahlen zum ersten Quartal erwartet. Obwohl es sich nur um eine dritte Schätzung handelt, sind die Zahlen aufgrund der Relevanz der amerikanischen Volkswirtschaft für die Weltwirtschaft von Interesse.