Wirtschaft

JPMorgan senkt Ziel für Commerzbank auf 11 Euro - 'Neutral'

28.06.2018, 08:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 11,50 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bleibe bei seinem Ansatz, sich auf einzelne, bevorzugte Bankenwerte zu fokussieren, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies seien Qualitäts- und Dividendenwerte sowie Papiere von Banken mit Fokus auf Vermögensmanagement und Restrukturierung. Anteilsscheine von Banken aus Südeuropa sollten weiter gemieden werden mit Ausnahme der Unicredit./ajx/zb

Datum der Analyse: 28.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------