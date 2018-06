Wirtschaft

Equinet senkt Ziel für Ferratum auf 23 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Ferratum von 29 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Gewinnwarnung des Finanzdienstleisters sei überraschend gekommen und sehr enttäuschend, da Ferratum erst vor vier Wochen die Jahresziele bestätigt habe, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Häßler kürzte nun seine Gewinnschätzungen. Die Aktie habe in den vergangenen Wochen aber in übertriebenem Maß nachgegeben./ajx/zb

Datum der Analyse: 28.06.2018

