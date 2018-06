Wirtschaft

Goldman belässt Just Eat auf 'Conviction Buy List'

28.06.2018, 08:55 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Just Eat nach einem Kapitalmarkttag auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 1010 Pence. Nach wie vor glaube er, dass der Markt das Kerngeschäftsmodell und die Kundenbasis des Essenslieferanten unterschätze, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch verstehe er die Marktreaktion nach der Veranstaltung angesichts der unsicheren mittelfristigen Gewinnentwicklung./ajx/la

Datum der Analyse: 27.06.2018

