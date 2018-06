Wirtschaft

Merkel bekennt sich klar zu transatlantischem Bündnis

28.06.2018, 09:31 Uhr | dpa-AFX

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz aller Differenzen mit US-Präsident Donald Trump klar zum transatlantischen Bündnis bekannt. "Wir sind (...) überzeugt, dass dieses Bündnis für unsere gemeinsame Sicherheit zentral bleibt", sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Die "Amerika zuerst"-Politik Trumps hat die Beziehungen zwischen den USA und seinen westlichen Partnern schwer belastet. In zwei Wochen treffen Merkel und Trump beim Nato-Gipfel in Brüssel aufeinander.

Merkel kritisierte erneut die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium scharf. "Wir halten diese Zölle für rechtswidrig", sagte sie. Die CDU-Chefin betonte aber auch, dass Gespräche mit den USA notwendig seien, "um weitere Schritte in Richtung eines Handelskriegs zu vermeiden. Das sei im Interesse Europas und vieler anderer Länder.