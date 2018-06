Wirtschaft

Berenberg belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 500 US-Dollar

28.06.2018, 09:50 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Tesla nach einem Besuch der Batterienfabrik (Gigafactory) des Elektroauto-Herstellers in Nevada auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er habe nun mehr Klarheit darüber, wie Tesla die jüngsten Engpässe angegangen sei, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Zuversicht sei gestiegen./ajx/la

Datum der Analyse: 27.06.2018

