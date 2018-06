Wirtschaft

Aktien New York: Techwerte sorgen für neuen Erholungsversuch - Auch Dow im Plus

28.06.2018, 20:09 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von Aktien aus der Technologiebranche haben die US-Börsen am Donnerstag wieder leicht zugelegt. Auch der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial fand den Weg ins Plus und legte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 24 202,87 Punkte zu. Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China hielt sich jedoch weiterhin hartnäckig. Zudem enttäuschten Daten zum Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal sowie zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Zuletzt hatte es widersprüchliche Signale im Handelsstreit gegeben. Am Mittwoch hatte es zunächst geheißen, der US-Präsident verzichte vorerst auf ein hartes Durchgreifen gegen chinesische Investitionen in US-Technologie. Anschließend sorgten jedoch Aussagen aus Trumps Umfeld wieder für Ungewissheit über den Kurs der US-Regierung. So hatte etwa Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow dem Sender "Fox Business" gesagt, dass dieser keine Pläne habe, eine mildere Haltung in den Handelsbeziehungen mit China einzunehmen.

Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 0,49 Prozent auf 7003,69 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,32 Prozent auf 2708,10 Zähler vor.

Im Dow stiegen die Techwerte IBM und Cisco um je 1,7 Prozent und Microsoft um 0,9 Prozent. An der Nasdaq ging es etwa für Nvidia oder Micron um etwas mehr als 1 Prozent nach oben.

Amazon stiegen um 2,0 Prozent und zählten damit zu den zehn größten Favoriten im Nasdaq-Auswahlindex. Der weltgrößten Online-Einzelhändler steigt mittels eines Zukaufs in den Medikamentenhandel ein. Die Übernahme der Online-Apotheke PillPack wird am Markt allerdings als Start einer Attacke auf den Apothekenmarkt in den USA gesehen, weshalb Einzelhändler aus dem Drogerie- und Pharmabereich unter Druck gerieten. Entsprechend büßten die Papiere des Dow-Neuling Walgreens trotz besser als erwartet ausgefallener Ergebnisse im dritten Geschäftsquartal und der Ankündigung von Aktienrückkäufen 9,4 Prozent ein.

Die Papiere der Branchenkollegen McKesson und CVS Health verloren zwischen 5,9 und 6,3 Prozent. Der Kurs von Rite Aid sackte um 10,6 Prozent ab.

Auch ein Börsendebüt gab es an der Nyse: Der Aktienkurs der nur auf Clubmitglieder ausgelegten Einzelhandelskette BJ's Wholesale Club stieg auf 22,00 Dollar. Die mit 17,00 Dollar am oberen Ende der Spanne ausgegebenen Papiere waren mit einem ersten Kurs von 21,25 Dollar gestartet.