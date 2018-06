Wirtschaft

Aktien Asien: Gute Vorgaben aus Übersee sorgen für eine Erholung

29.06.2018, 08:33 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag etwas von ihren heftigen Kursverlusten im Zuge des globalen Handelsstreits erholt. Insbesondere in China legten die Kurse deutlich zu.

Positiv wirkten dabei die freundlichere Verfassung der Wall Street sowie die Einigung der Europäischen Union (EU) in der Asylpolitik. Künftig können gerettete Bootsflüchtlinge in geschlossenen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft.

Der Nikkei 225 stieg um 0,15 Prozent auf 22 304,51 Punkte. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von 0,94 Prozent zu Buche. In den ersten sechs Monaten des Jahres büßte der japanische Leitindex fast 5 Prozent ein.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zog am Freitag zuletzt um mehr als 2 Prozent an. Hongkongs Leitindex Hang Seng stand kurz vor Handelsschluss mehr als 1 Prozent im Plus.