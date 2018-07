Online-Shop für Selbstgemachtes

Dawanda schließt Handelsportal Ende August

01.07.2018, 09:43 Uhr | dpa

Dawanda ist einen Deal mit Etsy eingegangen. So wird Verkäufern empfohlen, zukünftig das amerikanische Portal Etsy zu nutzen. (Quelle: teutopress/Archiv/imago)

Vor etwa zwölf Jahren wurde das Onlineportal Dawanda gegründet. Nun hat das Unternehmen verkündet, dass der Handel nur noch bis Ende August fortgeführt wird.

Dawanda stellt sein Handelsportal für selbst gefertigte Produkte und Design zum 30. August ein. Das teilte das Unternehmen am Samstag in Berlin mit. Dawanda war vor fast zwölf Jahren gegründet worden. Das Unternehmen habe handgemachte Produkte als neue Kategorie im Onlinehandel etabliert, erklärte Claudia Helming, Gründerin und Geschäftsführerin von Dawanda. "Dennoch mussten wir uns in den letzten Jahren zunehmend eingestehen, dass es uns alleine nicht gelingen wird, das Wachstum weiter voran zu treiben."

DaWanda schließt zum 30.08.18. Leider ist es uns nicht mehr möglich, das Wachstum für unsere Verkäufer allein aufrecht zu erhalten, deshalb haben wir eine Vereinbarung mit @Etsy getroffen. DANKE für 12 Jahre! <3 Alle Infos hier: https://t.co/Zap7qDebOc und https://t.co/4TupRwVqtN pic.twitter.com/NFZb6CWEjp — DaWanda Deutschland (@dawanda_de) June 30, 2018

Für die Mitarbeiter soll es nach Unternehmensangaben ein Abfindungspaket geben. Ein Großteil von ihnen sei bereits freigestellt.

Verkäufern steht es frei zum US-Portal Etsy zu wechseln

Den Käufern und Verkäufern auf der Plattform empfahl das Unternehmen einen Wechsel zum US-Shopping-Portal Etsy. Beide Unternehmen teilten am Samstag mit, sie hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Ein Umzugs-Tool werde den Dawanda-Verkäufern Anfang nächster Woche zur Verfügung stehen. Mit Schließung der Plattform würden Besucher der Dawanda-Webseite zu Etsy umgeleitet.