Wirtschaft

Aktien Frankfurt: Dax macht Verluste teilweise wett - Schwächelnder Euro hilft

04.07.2018, 15:09 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seine frühen Verluste zumindest teilweise wieder wettgemacht. Kurzzeitig schaffte es der deutsche Leitindex sogar in positives Terrain. Dort konnte er sich angesichts des fehlenden Rückenwinds von den Übersee-Börsen und der nahenden Verschärfung des amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes allerdings nicht behaupten: Am Nachmittag stand der Dax mit 0,31 Prozent im Minus bei 12 310,84 Punkten.

Als Kursstütze diente ihm offenbar der schwächelnde Eurokurs , der Exporte in Länder außerhalb der Eurozone generell begünstigt. Die Gemeinschaftswährung litt etwas unter durchwachsenen europäischen Konjunkturdaten. Nach einem verhaltenen Wochenstart hatte Deutschlands wichtigster Aktienindex am Dienstag deutlich von der Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit profitiert.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,83 Prozent auf 25 663,12 Punkte nach unten, während der Technologiewerte-Index TecDax nur 0,19 Prozent auf 2700,18 Zähler verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte im Handelsverlauf ins Plus und gewann zuletzt 0,11 Prozent auf 3410,06 Punkte.

Derweil werfen die US-Importzölle auf chinesische Produkte, die an diesem Freitag in Kraft treten sollen, und die von Peking angedrohten Gegenmaßnahmen bereits ihre Schatten voraus. Die Wall Street hatte am Dienstag den verkürzten Handel mit Verlusten beendet und bleibt am Mittwoch wegen des Unabhängigkeitstages in den Vereinigten Staaten geschlossen. Von den schwachen asiatischen Märkten kam ebenfalls keine Unterstützung für den Dax, und die Agenda an Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen blieb übersichtlich.

Im Dax zählten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon mit minus 2,11 Prozent zu den größten Verlierern. Dass der US-Chiphersteller Micron Technology laut einem Konkurrenten viele seiner Produkte vorerst nicht mehr nach China verkaufen darf, sorge auch hierzulande für eine negative Branchenstimmung, erklärte ein Händler. China ist der größte Markt für Halbleiter. Micron selbst wollte sich zu der Meldung zunächst nicht äußern.

Beim Sportartikelhersteller Puma mussten die Anleger einen Kursrückgang von 2,34 Prozent verkraften, was einen der hinteren Plätze im MDax bedeutete. Die Herzogenauracher sind Sponsor der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, die am Dienstagabend im Achtelfinale der laufenden Weltmeisterschaft ausgeschieden war. Zudem strich die Baader Bank im Zuge einer negativen Branchenstudie ihr Kaufvotum für die Puma-Aktie.

Im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen verloren die Aktien von Deutz nach zwischenzeitlichen Ausschlägen in beide Richtungen zuletzt unauffällige 0,30 Prozent. Der Motorenhersteller zieht sich aus einem langjährigen Gemeinschaftsunternehmen in China zurück und will die Beteiligung an den Partner verkaufen. Damit werde die künftige Strategie auf diesem wichtigen Absatzmarkt unsicher, monierten Analysten.

Bei anderen Einzelwerten bewegten Analystenkommentare die Kurse. FMC sackten am Dax-Ende um 3,56 Prozent ab, nachdem die Schweizer Bank Credit Suisse wegen zunehmender Gewinnrisiken ihre Kaufempfehlung für die Papiere des Dialysespezialisten aufgehoben hatte.

Dagegen erholten sich Thyssenkrupp um weitere 0,82 Prozent. Die Zusammenlegung von Stahlaktivitäten mit denen von Tata Steel dürften die Anleger als Startschuss zur Auflösung der komplexen Firmenstruktur sehen, schrieb UBS-Analyst Carsten Riek. Dies preise der Aktienkurs aber noch nicht ein, begründete er seine neue Kaufempfehlung.

Größter Verlierer im MDax mit minus 6,84 Prozent waren die Papiere von CTS Eventim. Es belastete die Furcht vor einer trägen Geschäftsentwicklung des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters, die sich in kritischen Analystenkommentaren niederschlug.

Dem Windturbinenhersteller Nordex gab eine Hochstufung von Mainfirst Auftrieb, die mit einer schwungvollen Auftragsentwicklung begründet wurde: Die Aktien eroberten mit plus 5,24 Prozent die TecDax-Spitze.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 141,58 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 162,55 Punkte. Der Euro kostete 1,1644 Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs für die Gemeinschaftswährung auf 1,1665 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8573 Euro gekostet./gl/stw

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---