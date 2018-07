Walmart zieht Shirts mit Trump-Kritik zurück

Nach Boykottaufrufen hat sich die amerikanische Einzelhandelskette Walmart dazu entschlossen, T-Shirts mit einem Anti-Trump-Slogan aus dem Sortiment zu nehmen.

Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat nach heftigen Protesten von Anhängern von US-Präsident Donald Trump T-Shirts und andere Kleidung mit einem kritischen Slogan aus seinem Angebot entfernt. Die Artikel mit der Aufschrift "Impeach 45" ("Stürzt 45") in Anspielung auf den 45. US-Präsidenten würden nicht mehr verkauft und tauchten auch nicht mehr auf den Internetseiten des Unternehmens auf, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Die Kleidung hatte für heftige Kritik und Boykottaufrufe gesorgt.

These items were sold by third-party sellers on our open marketplace and were not offered directly by Walmart. We’re removing these types of items pending review of our marketplace policies.

Walmart habe zwar das Recht, T-Shirts mit der Aufschrift "Impeach 45" zu verkaufen, Konsumenten hätten jedoch ebenso das Recht, das Unternehmen deswegen zu boykottieren, twitterte etwa der Vorsitzende der Organisation Students for Trump, Ryan Fournier. "Das ist das Schöne am Kapitalismus." Für seinen mit dem Hashtag #BoycottWalmart versehenen Beitrag erhielt er reichlich Zuspruch.

Walmart has the right to sell “Impeach 45” t-shirts, but we as consumers have the right to boycott them for doing it. That’s the beauty of capitalism. #BoycottWalmart