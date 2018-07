Wirtschaft

Aktien Frankfurt Schluss: Spekulation über Ende von US-Autozöllen treibt Dax an

05.07.2018, 17:55 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen über den Verzicht der USA auf Einfuhrzölle für europäische Autos haben am Donnerstag den gesamten deutschen Aktienmarkt beflügelt. Zudem sorgten freundliche US-Börsen und gute heimische Konjunkturdaten für Stimmung: Die deutsche Industrie hatte im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 12 464,29 Punkte.

Der für diesen Freitag erwartete "Showdown im Handelskonflikt" zwischen den USA und China, wie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) titelte, konnte die Anleger nicht schrecken. Auch das vom Dienstleiters ADP veröffentlichte überraschend geringe Stellenwachstum in der US-Privatwirtschaft im Juni ließ den Dax kalt. Allerdings wurde der Zuwachs im Vormonat nach oben gesetzt. Die ADP-Daten gelten als Indikator für den viel beachteten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der vor dem Wochenende veröffentlicht wird.

Für die anderen deutschen Indizes ging es ebenfalls aufwärts: Der MDax stieg um 0,58 Prozent auf 25 811,75 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 1,66 Prozent auf 2743,05 Zähler zulegte.