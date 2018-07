Neue Studie zeigt

Top-Manager verdienen 52 Mal so viel wie Angestellte

12.07.2018, 17:05 Uhr | sm, t-online.de

Gehälter in zweistelliger Millionenhöhe sind zwar auch in den Vorstandsetagen noch nicht die Regel, aber sieben Stellen vor dem Komma müssen es schon sein. Einige Millionengehälter überraschen dann doch.

Das Gehaltsgefälle in Deutschlands Topkonzernen ist im vergangenen Jahr größer geworden. Die Vorstände der 30 DAX -Unternehmen verdienten im Schnitt 52 Mal so viel wie ihre Mitarbeiter, wie aus einer in Frankfurt vorgestellten Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Technischen Universität München (TUM) hervorgeht. Im Schnitt verdiente ein Vorstandsmitglied demnach 3,6 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatten die Topmanager 50 Mal so viel kassiert wie ihre Beschäftigten.

Gewinne sprudeln – Mitarbeiter profitieren kaum

Den Angaben zufolge stieg die Gesamtvergütung der DAX-Vorstände angesichts sprudelnder Gewinne im Schnitt um 4,5 Prozent. Die Bruttolöhne und -gehälter in Deutschland seien dagegen nur um 2,5 Prozent gewachsen. "Der Trend der beiden vorausgegangenen Jahre hat sich damit gedreht", erläutert der Münchner Wissenschaftler Gunther Friedl.







SAP und VW an Spitze der Durchschnittsvergütung

Spitzenreiter ist wie schon in 2016 das derzeit wertvollste deutsche Unternehmen SAP . Mit durchschnittlich 5,7 Millionen Euro je Topmanager habe die Vergütung bei dem Softwarekonzern knapp über der von Volkswagen gelegen. Die Vorstände des Autobauers kassierten den Angaben zufolge im Schnitt 5,6 Millionen Euro. In einigen DAX-Konzernen mussten sich die Manager jedoch mit deutlich weniger begnügen als 2016. Dazu zählten die Deutschen Börse, der Versicherungsriese Munich RE und Bayer .

Friedl bezeichnete die Vergütungen insgesamt als angemessen. Er verwies auf die Verantwortung der Topmanager für im Schnitt mehr als 100.000 Beschäftigte und oft ein Vielfaches bei den Zulieferern.

Rang Vorstandsvorsitzender Gesellschaft Gesamtvergütung (in T€ im Jahr 2017) 1 Bill McDermott SAP 12.874 2 Matthias Müller Volkswagen 10.141 3 Harald Krüger BMW 8.383 4. Dr. Dieter Zetsche Daimler 7.810 5. Dr. Stefan Oschmann Merck 7.310 6. Dr. Bernd Scheifele Heidelberg Cement 7.110 7. Joe Kaeser Siemens 6.969 8. Werner Baumann Bayer 6.401 9. Kapser Rorsted Adidas 6.400 10. Hans von Bylen Henkel 6.387 11. Dr. Elmar Degenhart Continental 6.111 12. Stefan Heidenreich Beiersdorf 6.043 13. Rice Powell Fresenius Medical Care 5.934 14. Dr. Frank Appel Deutsche Post 5.721 15. Dr. Kurt Bock BASF 5.610 16. Stephan Sturm Fresenius 5.473 17. Patrick Thomas Covestro 5.331 18. Dr. Johannes Teyssen E.ON 5.310 19. Oliver Bäte Allianz 5.309 20. Carsten Kengeter Deutsche Börse 4.963 21. Timotheus Höttges Deutsche Telekom 4.953 22. Dr. Heinrich Hiesinger ThyssenKrupp 4.709 23. Carsten Spohr Deutsche Lufthansa 4.554 24. Dr. Aldo Belloni Linde 4.032 25. Rolf Buch Vonovia 3.909 26. John Cryan Deutsche Bank 3.621 27. Dr. Rolf Martin Schmitz RWE 3.531 28. Dr. Joachim Wenning* Munich RE 3.245 29. Martin Zielke Commerzbank 2.876 30. Dr. Reinhard Ploss Infineon 2.577

Median DAX

5.542

Durchschnitt DAX

5.787

*Dr. Joachim Wenning ist seit 27.04.2017 Vorstandsvorsitzender der Munich RE.



Quelle: Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. (DSW), Technische Universität München (TUM)

Software- und Autolenker führen bei Einzelvergütung

Der am besten bezahlte Unternehmenschef war den Berechnungen zufolge erneut SAP-Chef Bill McDermott mit 12,9 Millionen Euro. Auf Rang zwei kam demnach der im Frühjahr abgelöste VW -Chef Matthias Müller (10,1 Mio.). Dritter wurde Harald Krüger von BMW (8,4 Mio.), gefolgt von Daimler -Vorstandschef Dieter Zetsche (7,8 Mio.) "Ein durchaus überraschendes Ergebnis, wenn man sich die aktuellen Probleme der Branche ansieht", sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler mit Blick auf die Autobauer und den Diesel-Abgasskandal.

Im Schnitt kassierten die Vorstandschefs der deutschen Börsenschwergewichte den Angaben zufolge 5,8 Millionen Euro. Das war deutlich mehr als die durchschnittliche Vergütung ihrer Vorstandskollegen von 3,2 Millionen Euro.

Gender-Gap auch in den Führungsrängen

Gehaltsunterschiede gibt es auch zwischen Frauen und Männern in der Topetage. Männliche Vorstände verdienten 2017 durchschnittlich 3,7 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ihre Kolleginnen, die auf 3,0 Millionen Euro kamen. Friedl führte die Differenz vor allem auf die unterschiedlichen Funktionen zurück. So gebe es nach wie vor in den Dax-Unternehmen keine einzige Frau an der Spitze.

Pensionszusagen treiben Gehaltsunterschiede

Nach jüngsten Berechnungen des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (IMU) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung verdiente ein Vorstand 2017 im Mittel sogar 71 Mal so viel wie die Beschäftigten seines Unternehmens im Schnitt.

Es gibt allerdings verschiedene Berechnungsmethoden, etwa bei den erst mit Verzögerung ausgezahlten variablen Bestandteilen, die an den Unternehmenserfolg gekoppelt sind. Zudem berücksichtigte das IMU die Pensionsansprüche von Managern und Mitarbeitern.

Tüngler forderte, die Vorstände sollten ihre Altersvorsorge selbst organisieren. "Die einseitige Belastung der Unternehmen durch intransparente und umfangreiche Pensionszusagen gehört nicht mehr in das Repertoire moderner Vergütungssysteme."