dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig - Teil 1

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Dienstag ohne größere Veränderungen ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,09 Prozent niedriger auf 12 335 Punkte. Bereits tags zuvor hatte er sich letztlich nur wenig bewegt. Impulse fehlten wegen des US-Feiertages. Für Anleger gibt es einige Gründe zur Zurückhaltung. So hatte Argentinien tags zuvor eine allgemeine Exportsteuer eingeführt, um das hohe Haushaltsdefizit zu decken. Zudem bleibt Italien ein Hauptthema. Insbesondere die Haushaltspolitik der neuen Regierung bereitet Sorgen. Obendrein scheint die Einführung neuer US-Zölle im Handelskonflikt mit China näher zu rücken.

USA: Der US-Aktienmarkt war am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND MODERATE VERLUSTE - Die Anleger halten sich wegen Sorgen über die Stabilität der teils von Währungskrisen betroffenen Schwellenländer sowie der Furcht vor einer Eskaltion des Handelsstreits zwischen den USA und China weiter zurück. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um etwa 0,1 Prozent. Die Börsen Chinas fanden bei zuletzt moderaten Ausschlägen keine gemeinsame Richtung.

DAX 12.346,41 -0,14%

XDAX 12.332,11 -0,12%

EuroSTOXX 50 3.394,99 0,06%

Stoxx50 3.048,73 0,21%

DJIA 25.964,82 -0,09%

S&P 500 2.901,52 0,01%

NASDAQ 100 7.654,55 0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,20 0,04%

Bund-Future Settlement 163,21 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1604 -0,14%

USD/Yen 111,15 0,08%

Euro/Yen 128,98 -0,05%

ROHÖL:

Brent 78,07 -0,08 USD

WTI 70,05 +0,25 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MPC CAPITAL AUF 6,90 (8,90) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT CONTI AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 210 (260) EUR

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BRAIN AUF 28 (30) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 4 (5,5) EUR - 'NEUTRAL'

- BERENBERG HEBT LLOYDS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 60 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IMPERIAL BRANDS AUF 2920 (2860) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 5250 (5350) PENCE - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 37 (35) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT BBVA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 6,8 (8) EUR

- JPMORGAN SENKT ING AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 14,4 (17,4) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 742 (749) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Wirtschaft besorgt wegen Vorfällen in Chemnitz - Chefs von Eon, Thyssenkrupp und Vonovia äußern sich, WAZ

- Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, sieht Brexit-Verunsicherung auf "neuem Höchststand", Interview, Rheinische Post

- Vorsitzender des "Petersburger Dialogs", Ronald Pofalla, sieht in einem von Moskau mitgetragenen UN-Blauhelm-Einsatz in der Ostukraine eine Chance für eine Wiederaufnahme von Gesprächen über eine Rückkehr Russlands in den Kreis der G8, Interview, Rheinische Post

- Facharbeitermangel und staatliche Regulierung verhindern, dass mittelständische Unternehmen mehr in Innovation investieren, Studie, Welt, S. 10

- Die Bundeswehr will Deutschland im Weltraum verteidigen - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) braucht mehr Geld, Bild, S. 1

- Der französische Autokonzern PSA will den neuen Peugeot 208 in der Slowakei bauen, Tribune

- Sony will trotz deutlicher Einbrüche im Smartphone-Verkauf das Geschäft weiterführen, Interview mit Sony-Mobil-Chef Mitsuya Kishida, Welt, S. 12

bis 0.00 Uhr:

- Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) fordert Verbesserungen in der Justiz etwa bei der "Dauer von Rechtsstreitigkeiten", Interview, Bild

- Laut einem internen Bericht zum Fähigkeitsprofil der Armee soll die Truppe bis 2023 über "Fähigkeiten zum Identifizieren von Objekten und Überwachen des Weltraums" verfügen, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Abwickler Athora greift im deutschen Markt an, Interview mit Christian Thimann, Deutschland Chef von Athora, BöZ, S. 1 sowie 2

- Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer dämpft Sorgen um Ansteckungseffekte: "Kein Beginn einer Schwellenländer-Krise", Interview, BöZ, S. 5

bis 21.00 Uhr:

- Automobilindustrie drängt auf schnellen Ausbau des Mobilfunknetzes, Interview mit VDA-Präsident Bernhard Mattes, HB, S. 1 und 14-15

- Die Wirtschaft macht mobil gegen das von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) geplante Sanktionsrecht für Unternehmen, HB, S. 8

- Europäische Bahnindustrie sieht Jobs durch unfairen Wettbewerb in Gefahr, HB, S. 1 sowie 4-5

- Paketdienst Hermes soll mit einem Partner wachsen - Mut­ter­kon­zern Ot­to sucht ei­nen In­ves­tor für das Zu­stell­ge­schäft, will aber be­tei­ligt blei­ben, FAZ, S. 21

- Industrie warnt Bundesregierung davor, Investoren abzuschrecken, Welt

- Insolvenzbericht: P&R verkaufte ein Jahrzehnt lang Container, die es nicht gab, HB, S. 28, 29

- Der deut­sche In­for­ma­ti­ker und Un­ter­neh­mer im Si­li­con Val­ley, An­dre­as von Bech­tols­heim, hält Künst­li­che In­tel­li­genz und Ma­schi­nel­les Ler­nen für die nächsten großen Trends, Interview, FAZ, S. 24

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Henkel Investor Day

D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Absatz 08/18

USA: Pkw-Absatz 08/18

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 08/18

11:00 EU: Erzeugerpreise 07/18

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/18 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/18

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/18

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Flug wegen Streiks gestrichen - BGH klärt: Steht betroffenen

Passagieren Geld von der Airline zu?, Karlsruhe

D: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (bis 06.09.), Friedrichshafen

D: Elektronikmesse IFA (bis 05.09.), Berlin

D: Schiffbaumesse SMM (bis 07.09.), Hamburg

Die Leitmesse der maritimen Industrie - Shipbuilding, Machinery &

Marine Technology

19:00 D: Deutsche Börse Veranstaltung zur Zukunft des Finanzplatzes

Deutschland in Europa mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, dem

Ministerpräsidenten des Landes Hessen, Volker Bouffier sowie dem

Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Börse AG°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise

Juli

Monatsvergleich +0,3 +0,4

Jahresvergleich +3,9 +3,6

VEREINIGTES KÖNIGREICH

--- keine marktbewegenden Daten erwartet ---

USA

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerstimmung

Industrie, August 54,5 54,5*

(in Pkt.)

16.00 Uhr

Bauausgaben, Juli

Monatsvergleich +0,4 -1,1

15.45 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerstimmung

Industrie, August 57,6 58,1

(in Pkt.)°

