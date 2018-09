Commerzbank Trader 2018

Startschuss für das Börsenspiel – Jetzt noch schnell anmelden

Auftakt für das neue Commerzbank-Börsenspiel: Seit dem 3. September 2018 können sowohl Anfänger als auch Börsenprofis erneut fiktives Wertpapierportfolio entwickeln. Dem Sieger winkt am Ende ein Jaguar F-Type.

Trader 2018 – der Startschuss ist gefallen: Seit Montag sucht die Commerzbank zum 16. Mal die besten Teilnehmer, die mit virtuellem Spielgeld in Höhe von 100.000 Euro ein fiktives Wertpapierdepot aufbauen. Knapp 20.000 Trader machen bislang mit – die höchste Teilnehmerzahl seit Beginn des Börsenspiels im Jahr 2003.

Weitere Infos zum Börsenspiel:

Nach dem ersten Spieltag führt der Teilnehmer "fischkopp 123" mit einem Plus von 21,66 Prozent die Rangliste an. Im Depot hat der Spieler aktuell noch die Aktie von Wirecard. Am Montag handelte er vor allem Turbo-Optionsscheine (Beispiel: CA90RS) auf den DAX und setzte dabei abwechselnd auf steigende und fallende Kurse des deutschen Leitindex. Die Strategie ging auf und er erzielte einen Zuwachs von rund 21.000 Euro.

Sind Sie bereit für das Online-Börsenspiel?

Auf Platz zwei folgt "Schanzer" mit einem Zuwachs von 19,62 Prozent und den dritten Rang belegt aktuell "Fundriver" mit einem Plus von 19,13. Insgesamt waren im Spiel die Aktien von Amazon.com am beliebtesten, gefolgt von Apple und Wirecard. Bei Zertifikaten und Optionsscheinen liegen Wertpapiere auf den DAX ganz vorne.

Die kompletten Spielregeln und Teilnahmebedingungen

Jede Woche winken Gewinne und am Ende der Jackpot

Wer nach acht Wochen den höchsten Depotwert erspielt hat, kann als Hauptgewinn mit einem Jaguar F-Type nach Hause brausen. Der Sportwagen des Herstellers Jaguar Land Rover verfügt über 300 PS und ein 8-Gang-Automatikgebtriebe.

Doch nicht nur am Ende des Börsenspiels "Trader 2018" winken Gewinne. Jede Woche wird der erfolgreichste Spieler anhand des erspielten Portfoliowertes ermittelt. Wer am Ende die 2.222 Euro pro Woche einstreichen darf, wird jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt.

Zum Schluss des Börsenspiels werden unter allen aktiven Teilnehmern zusätzlich acht Apple iPhone X verlost. Auch für den originellsten Social-Media-Post winkt als Preis ein Apple iPhone X. Dazu einfach den folgenden Satz inklusive Hashtag vervollständigen und posten: Ich habe den Sprung an die Börse gewagt, weil … (Ihre Begründung) #Trader2018





Alle Infos auf einen Blick:

Anmeldung: seit 6. August 2018 fortlaufend möglich

Spielbeginn: 3. September 2018, 8.00 Uhr

Spiegeld: 100.000 Euro

Letzter Spieltag: 26. Oktober 2018