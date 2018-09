Italienische Märkte im Höhenflug - Spekulationen über Haushaltsziele der Lega

04.09.2018, 19:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/ROM (dpa-AFX) - Meldungen über ein Einlenken der italienischen Regierungspartei Lega bei Haushaltsfragen haben die italienischen Finanzmärkte beflügelt. Händler verwiesen auf Medienberichte laut denen die Regierungspartei Lega eine Konfrontation mit der Europäischen Union und den Finanzmärkten vermeiden will. Sowohl italienische Staatsanleihen als auch die Aktienmärkte profitierten stark von den Berichten.

Angeblich schlage der Parteivorsitzende und italienische Vizepremier Matteo Salvini ein Haushaltsdefizit von etwas über zwei Prozent vor. Bisher war immer von drei Prozent die Rede gewesen. Laut Offiziellen in der Partei ist aber noch keine Einigung gefunden. In jedem Fall wolle man unter drei Prozent bleiben. Die vorhergehenden Regierungen hatten allerdings mit der EU einen wesentlich ambitionierten Abbau des Haushaltsdefizits verabredet. Italien hat nach Griechenland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt die höchste Verschuldung in der Eurozone.

Salvini gilt als der starke Mann in der Regierung. Die Lega berät derzeit über den Haushalte im Jahr 2019. Der Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, hatte zwar bei den Wahlen stärker abgeschnitten. Laut Umfragen liegt die Lega aber mittlerweile deutlich vorne. Vor allem die sehr restriktive Flüchtlingspolitik kommt bei den Wählern demnach gut an.

Besonders deutlich war die Entspannung an den Anleihemärkten. Die Rendite von zehnjährigen italienischen Staatsanleihen fiel unter die Marke von drei Prozent. Sie sank um 0,15 Prozentpunkte auf 2,998 Prozent. Bereits am Vortag war die Rendite um 0,08 Prozentpunkte gesunken.

Am Aktienmarkt legte gegen den allgemeinen Abwärtstrend der italienische FTSE MIB Index um 1 Prozent zu. Vor allem Bankaktien profitierten. Die italienischen Banken halten großem Umfang italienische Staatspapiere. Nicht profitiert hat allerdings der Euro . Er geriet zum Dollar deutlich unter Druck.