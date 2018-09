DAX-FLASH: Stabil erwartet nach erneutem Kursrutsch - Bayer mit Zahlen

05.09.2018, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach seinem Rutsch vom Vortag am Mittwoch kaum verändert starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenig bewegt auf 12 206 Punkte.

Tags zuvor hatte der Dax zunächst seinen Widerstand bei 12 400 Punkten angelaufen, war dort aber erneut nicht weiter gekommen. Anschließend zogen sich die durch Zollstreitigkeiten der USA, Währungsturbulenzen in Schwellenländern und Haushaltsprobleme in Italien verunsicherten Anleger wieder zurück - der Index fiel zeitweise gar unter 12 200 Punkte. Von der Wall Street kommen kaum frische Impulse, der Handel in Asien ist am Morgen von Verlierern geprägt.

Unter den Einzelwerten steht im Dax Bayer als Nachzügler mit Geschäftszahlen im Fokus. Analysten rechnen nach einer Erhebung des Unternehmens im Durchschnitt mit einem Umsatzwachstum um rund 6 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) vor Sondereffekten um etwas mehr als fünfeinhalb Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro. Von der neuen, vergrößerten Bayer dürfte dabei noch nicht viel zu sehen seien, da der übernommene US-Konzern Monsanto nur für etwa die letzten drei Wochen des Quartals berücksichtigt wird.